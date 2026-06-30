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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية للدبلوماسيين المعينين حديثا: تمثيل الدولة المصرية في الخارج يحمل مسئولية وطنية كبيرة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ


قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج إن تمثيل الدولة المصرية في الخارج يحمل مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب الالتزام بأعلى درجات المهنية والكفاءة، والقدرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية؛ بما يحقق أهداف السياسة الخارجية المصرية ويحافظ على المصالح الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء الدفعة الـ59 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا بالوزارة، وذلك في إطار الاهتمام بإعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماسية الشابة، وتعزيز التواصل المباشر معها في مستهل مسيرتها المهنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف بأن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة لأعضاء الدفعة الجديدة بمناسبة انضمامهم إلى وزارة الخارجية.

وأكد وزير الخارجية أهمية بناء القدرات، والحرص على تنمية المهارات الدبلوماسية والتفاوضية، وتعميق المعرفة بالقضايا السياسية والاقتصادية والقانونية، بجانب إتقان اللغات الأجنبية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم العمل الدبلوماسي؛ بما يتواكب مع التطورات التي يشهدها الأداء الدبلوماسي على المستوى الدولي.

وشدد على أهمية الالتزام بقيم الانضباط والنزاهة وروح الفريق، والتحلي بأعلى درجات المسؤولية في أداء المهام، مؤكدا أهمية حفاظ الدبلوماسي المصري على الصورة المشرفة للدولة المصرية في مختلف المحافل الدولية.

وأشار إلى حرص الوزارة على توفير برامج التدريب والتأهيل المستمرة للكوادر الدبلوماسية الشابة، لإعداد جيل جديد من الدبلوماسيين القادرين على مواكبة التحديات الدولية، وتمثيل مصر بكفاءة واقتدار، متمنيًا لأعضاء الدفعة الجديدة التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية.

وفي ختام اللقاء، دار حوار تفاعلي بين وزير الخارجية وأعضاء الدفعة الجديدة، استمع خلاله إلى استفساراتهم وتساؤلاتهم بشأن مختلف جوانب العمل الدبلوماسي، وتبادل معهم الرؤى حول التحديات والفرص التي يشهدها العمل الدبلوماسي في المرحلة الراهنة، مؤكدًا أهمية التحلي بروح المبادرة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل الوزارة، ومواصلة تطوير الذات باعتبارها ركائز أساسية للنجاح في العمل الدبلوماسي

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