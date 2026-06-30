ليتوانيا تتسلم قيادة مجموعة الناتو لمكافحة الألغام بعد مهمة بولندية في البلطيق

تسلمت البحرية الليتوانية قيادة المجموعة الدائمة الأولى لمكافحة الألغام التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، من البحرية البولندية، خلال مراسم أقيمت في ميناء كلايبيدا بليتوانيا، بعد ستة أشهر من العمليات المكثفة في منطقة بحر البلطيق.

وقادت بولندا المجموعة من على السفينة الحربية البولندية « كسافيري تشيرنيتسكي»، حيث قطعت أكثر من 14 ألف ميل بحري، وعملت إلى جانب سفن من ست دول حليفة، وزارت 14 ميناء في دول مختلفة، بحسب بيان نشر اليوم/الثلاثاء/ على موقع القيادة البحرية للحلف.

وشاركت في المهمة سفن من بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وهولندا، إلى جانب بولندا، في إطار مهمة هدفت إلى تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية تحت البحر، ضمن نشاط الناتو المعروف باسم "حارس البلطيق".

وقال القائد البولندي كاسبر ستيرنه إن المهمة ركزت على الحفاظ على أمن بحر البلطيق وتعزيز الوعي البحري لدى الحلفاء، مع ضمان مستوى عال من الجاهزية في مجال مكافحة الألغام.

وشاركت المجموعة خلال الأشهر الستة الماضية في تدريبات متعددة الجنسيات، ومن بينها ، لاختبار قدرات التخطيط والقيادة والتعامل مع التهديدات المتفجرة في البحر، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين القوات البحرية الحليفة.

وتسلم القائد دوناتاس غيتساس من البحرية الليتوانية قيادة المجموعة على متن السفينة الليتوانية «يوتفينغيس»، مؤكداً أن فريقه سيواصل العمل على ضمان الأمن البحري وحرية الملاحة ورفع مستوى الجاهزية في بحر البلطيق وأي منطقة يطلبها الناتو.

وتعد المجموعة الدائمة الأولى لمكافحة الألغام واحدة من أربع مجموعات بحرية دائمة تابعة للناتو، توفر حضوراً بحرياً مستمراً وجاهزية في أوقات السلم والأزمات والنزاعات.

