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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيوب بوعدي: فريقنا استحق الفوز على هولندا.. والتحديات الحقيقية تبدأ الآن

أيوب بوعدي
أيوب بوعدي
حسن العمدة

أكد أيوب بوعدي، لاعب وسط منتخب المغرب، أن "أسود الأطلس" استحقوا الفوز على هولندا والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام منافس قوي.

وقال بوعدي، في تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي: "قدمنا مباراة رائعة أمام منتخب قوي للغاية، ونحن سعداء بتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل".

وأضاف: "دخلنا اللقاء بثقة كبيرة في أسلوب لعبنا وقدراتنا، وكنا نعلم أن المواجهة ستكون طويلة، لذلك لم نفقد إيماننا حتى بعد تأخرنا، ونجحنا في تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن نصمد خلال الأشواط الإضافية ونحسم التأهل بركلات الترجيح".

وأشار لاعب وسط ليل الفرنسي إلى أن منتخب المغرب كان الطرف الأفضل خلال اللقاء، قائلًا: "أعتقد أننا استحققنا الفوز بالنظر إلى مجريات المباراة، وهذا التأهل جاء عن جدارة".

وأوضح بوعدي أن إقصاء منتخب بحجم هولندا يمثل إنجازًا كبيرًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التركيز فيما هو قادم، مضيفًا: "من الرائع أن ننجح في إقصاء هولندا، لكننا ما زلنا في بداية مشوار الأدوار الإقصائية، والتحديات الأصعب تنتظرنا، لذا علينا أن نتقدم خطوة بخطوة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "سنحتفل بهذا الإنجاز ونستمتع بلحظة التأهل، لكننا سنحول تركيزنا سريعًا إلى مواجهة كندا في دور الـ16، فهي تمتلك منتخبًا قويًا يضم العديد من اللاعبين المميزين، وعلينا الاستعداد لها بأفضل شكل ممكن".

أيوب بوعدي منتخب المغرب هولندا كأس العالم 2026 كأس العالم

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