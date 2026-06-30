ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في 12عاما

في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من (2014 - 2026) بتكلفة إجمالية تتعدي الـ 2 تريليون جنيه (الطرق والكباري –السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي –الموانئ البحرية –الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية –النقل النهري )، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات في هذه القطاعات من أهمها :

رابعا : في مجال الموانئ البحرية

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 أثناء تفقد ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62 ) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون كافة تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو تحويل مصر الي مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت .

قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كان أهمها خلق 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات ( ممر العريش / طابا - ممر السخنة / الإسكندرية - ممر القاهرة / الإسكندرية - ممر طنطا / المنصورة / دمياط - ممر جرجوب / السلوم - ممر القاهرة / اسوان / أبو سمبل - ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور- ممر برنيس / اسوان / توشكي /شرق العوينات / الكفرة / انجامينا بتشاد ) .

محاور الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحرى كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 :

أ‌- تطوير وإنشاء الموانئ البحرية :

(1) انشاء الأرصفة البحرية :

- تم التخطيط لإنشاء 70 كم أرصفة بأعماق ( 18-25 ) م ليتخطي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية حاجز ١٠٠ كم .

- تم الإنتهاء من تنفيذ 45 كم و جارى تنفيذ 25 كم

(2) انشاء حواجز الأمواج :

- تم التخطيط لإنشاء 35 كم ليصل إجمالى حواجز الأمواج إلى 50 كم .

- تم الإنتهاء من تنفيذ 21 كم و جارى تنفيذ 14 كم .

(3) زيادة مساحات الموانئ :

- تم التخطيط لتصل مساحات الموانئ إلى 100 مليون م2 .

- تم الإنتهاء من تنفيذ 35 مليون م2 و جارى تنفيذ 25 مليون م2 .

(4) الخدمات البحرية :

- تم التخطيط لتطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية لتصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تصل إلى (70 - 90 ) طن .

- تم الإنتهاء من تطوير وبناء 22 قاطرة بقوة شد تصل إلى ( 70 – 80 ) طن

و جارى تنفيذ 28 قاطرة .

- وفي هذا الإطار ، تم وجاري الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية من أهمها :

ميناء الإسكندرية :

1- تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2,5 كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية ( 12-15 مليون طن ).

2- تم إنشاء محطة الحبوب والغلال 85 /3 بطول 433 متر طولى وتسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع .

3- تم إنشاء عدد 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري " محور التعمير " ( محور 54 – محور 27 – محور الدخيلة ) .

4- تم الانتهاء من اعمال البنية التحتية لمحطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بطول 1680 متر وعمق 18 متر و ظهير خلفي 840 ألف م2 للمستثمر و ظهير خلفي 423 ألف م2 و تم تسليم الموقع للمشغل لانشاء البنية الفوقية

5- جاري إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بأطوال أرصفة 1162 متر .

6- جاري إنشاء حواجز الأمواج بإجمالي أطوال 7170 متر.

7- جاري إنشاء المنطقة اللوجستية المتكاملة بحوض المتراس (273 فدان) .

ميناء دمياط :

1- تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 680 متر .

2- تم تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1425 متر وجاري إنشاء الحاجز الغربي بطول 4440 متر .

3- تم في 14/2/2026 التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات " تحيا مصر 1 " بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3,5 مليون حاوية مكافئة حيت وتم استقبال 40 ونش ساحة أوتوماتيكي RTG وتوريد 12 ونش رصيف STS واستقبال سفينة الحاويات العملاقة ESSEN EXPRESS التابعة للخط الملاحي العالمي هاباج لويد والقادمة من ميناء أمبرلي بتركيا والتي يبلغ طولها 366,5 م ، و بعرض 48 م ، وغاطس حوالى 15,5 م و تصل طاقتها الإستيعابية حوالي 13177 ( TEU ) وتصل حمولتها الإجمالية حوالي

143262 طن .

4- جاري إنشاء حاجز أمواج غربى بأطوال 4580 م (مسار أول وثانى وثالث)

5- جاري إنشاء حاجز أمواج غربى بطول 860 م (المسار الرابع) .

6- جاري انشاء محطة الحبوب والغلال باطوال ارصفة 850 متر وساحة

270 الف م2 .

7- جاري ردم الساحة الخلفية الخاصة بالمحطة متعددة الأغراض

(تحيا مصر 2 ) بكمية 14 مليون م3 .

8- جاري إنشاء الحاجز الغربي النهائي بطول 6920 م .

9- جاري ردم الساحة الخلفية الخاصة بالمنطقة الصناعية غرب الميناء بكمية 11مليون م3 .

موانئ البحر الأحمر :

1- تم تطوير ميناء نويبع البحري.

2- تم تطوير ميناء سفاجا البحري .

3- تم تطوير ميناء الغردقة البحري .

4- تم انشاء المخزن النموذجي ( المشون ) بمساحة 5900 متر مربع ، بميناء سفاجا البحري .

5- تم تطوير ورفع كفاءة ساحة شاحنات النقل الثقيل بمدينة سفاجا .

6- تم انشاء رصيف بطول 60 متر طولي بميناء سفاجا البحري .

7- تم انشاء الرافع الميكانيكي المتطور حمولة 200 طن بمدينة شرم الشيخ.

8- تم انشاء رصيف بطول 350 متر طولي وغاطس 7 متر بالرصيف الجنوبي بميناء بور توفيق – السويس .

9- تم في 8/6/2026 التشغيل التجريبى التجاري للمحطة متعددة الاغراض

( سفاجا 2 ) ، بمساحة 776 الف متر مسطح ، ورصيف بحري بطول 1100 متر طولي وعمق 17 متر ، حيث شهدت ارصفة المحطة وصول أول سفينتين لأرصفة (السفينة يو جي ار السمحة القادمة من ميناء سنغافورة وعلى متنها 5000 سيارة و السفينة سفين بروسبر القادمة من ميناء الملك عبد الله وعلى متنها 2642 حاوية مكافئة) حيث سبق واستقبلت المحطة عدد 3 ونش ساحة أوتوماتيكي RTG وعدد 6 ونش رصيف . وجاري تنفيذ اعمال البنية الفوقية بمعرفة المشغل .

10- تم الانتهاء من تنفيذ مشروع انشاء ميناء الصيادين .

ميناء السخنة :

1- تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6.3 كم2 مناطق لوجيستية وساحات تداول بمسطح 8,6 مليون متر مربع و3270 متر حواجز أمواج والاراضي المكتسبة خلف الحواجز بمسطح 4 مليون متر مربع و30 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق خرسانية .

2- وتم استقبال محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 لعدد 6 أوناش رصيف عملاقة من أوناش STS للعمل بالمحطة وعدد 18 ونش ساحة أوتوماتيكي RTG Cranes .

3- تم في 15/12/2025 بدء التشغيل التجريبي التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 بميناء السخنة ووصول اول سفينة لارصفة المحطة وهي السفينة CMA CGM HELIUM التي تتبع الخط الملاحي CMA CGM والقادمة من سنغافورة ( سفينة حاويات ) ، وتم استلام شهادة موسوعة جينيس للارقام القياسية لميناء السخنة كأعمق ميناء من صنع الانسان ينشأ علي اليابسة بعمق 19 م.

4- تم وصول ثلاثة قطارات بضائع إلى محطة الحاويات قادمة من مدينة الروبيكي للجلود محملة بالبضائع المتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعود لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 .

(ب) تطوير الأسطول البحرى :

- جاري تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد 40 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل ( شركة الملاحة الوطنية - شركة الجسر العربي للملاحة - شركة القاهرة للعبارات - الشركة المصرية لناقلات البترول ) وليكون الأسطول المصرى قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً كالآتى :

1. شركة الملاحة الوطنية التى تمتلك عدد 14 سفينة آخرها سفينة وادى العريش التى تم رفع العلم المصرى عليها بميناء دمياط يوم 28/11/2024 بتشريف السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتم التعاقد علي عدد 4 سفينة صب جاف حمولة 82 ألف طن للسفينة الواحدة بواسطة ترسانة هانتونج الصينية ومن المخطط النهو والإستلام

لعدد 2 سفينة خلال عام 2026 وإستلام عدد 2 سفينة خلال عام 2028 ومخطط التعاقد علي عدد 2 سفينة خلال عام 2027 ليصبح إجمالى أسطول الشركة عدد 20 سفينة بحلول عام 2030 .

2. الشركة المصرية لناقلات البترول والتى تمتلك عدد 2 سفينة صب سائل وجارى التعاقد علي عدد 4 سفن صب سائل ليصبح إجمالى أسطول الشركة عدد 6 سفن بحلول عام 2030 .

3. شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى التى تمتلك الشركة عدد

2 سفينة وجارى التعاقد عدد 2 سفينة ( متعددة الأغراض RORO POX) ليصبح إجمالى أسطول الشركة عدد 4 سفن بحلول عام 2030 .

4. شركة الجسر العربي للملاحة وهى شركة تحالف من ثلاث حكومات مختلفة ( مصر – الأردن – العراق ) والتى تمتلك تمتلك الشركة عدد 10 سفن آخرها السفينة ( الحسين ) .

ج‌- الشراكات الإستراتيجية :

(1) تم تكوين وتعزيز شراكات إستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت علي النحو الآتي :

- رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة :

المشغل العالمي HPH والخط الملاحي الأول عالميا MSC .

- ميناء شرق بورسعيد :

المشغل العالمي A.P.Moller والخط الملاحي الثاني عالميا MEARSK .

- محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية :

المشغل العالمي CMATerminal بالتحالف مع شركة مواني مصر البحرية

( شركة تابعة لوزارة النقل ) والخط الملاحي الثالث عالمياً CMA CGM .

محطات متعددة الاغراض بميناء السخنة :

موانئ دبي العالمية لادارة وتشغيل محطات ( بضائع عامة – حاويات – صب سائل – صب غير نظيف ).

محطات البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة :

تحالف ( HPH - CMA Terminal والخط الملاحي الثالث عالمياً CMA CGM والخط الملاحي الرابع عالميا COSCO ) .

محطات الرورو والكروز بميناء السخنة :

شركة Noatum الاسبانية.

محطة حاويات تحيا مصر ١ بميناء دمياط :

المشغل العالمي EURO GATE والخط الملاحي الخامس عالمياً HAPAG LOYID

محطة حاويات بميناء أبوقير :

المشغل العالمي HPH والخط الملاحي السادس عالمياً EVERGREEN

محطة متعددة الأغراض سفاجا 2 :

مجموعة موانئ ابو ظبي .

(2) تم تدشين واطلاق خط الرورو المصرى / الإيطالى بين مينائى ( دمياط – تريستا ) بتاريخ 28 / 11 / 2024 وتم تسيير الرحلات بين المينائين بإجمالى عدد 80 رحلة ، وبلغ اجمالي صادرات خط الرورو السريع ( 128714 طن ) تشمل 96647 طن من الخضروات والفواكه و 11514 طن من الملابس والمنسوجات و 20553 طن من المستلزمات المتنوعة ( الضفائر - الاسلاك - قطع غيار السيارات - ...) بالإضافة الي تدشين خدمة جديدة لنقل الشحنات المبردة والجافة القادمة من أوروبا عبر هذا الخط ، لنقلها إلى ميناء سفاجا ومنها إلى دول الخليج .

د‌- إعادة هيكلة قطاع النقل البحرى :

من خلال تطوير وتعديل التشريعات المنظمة للعمل داخل المجتمع المينائى وإدخال نظم التحول الرقمى مثل نظام التسجيل المسبق للشاحنات ( ACI ) وأنظمة البوابات الإلكترونية ( OCR ) بالإضافة إلى إطلاق منصة سياحة اليخوت لتنظيم دخول وخروج اليخوت الدولية من وإلى مصر وتقليل زمن إجراءات تسجيلها من 30 يوم إلى 30 دقيقة فقط .