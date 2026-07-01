تانكر تراكرز: صادرات إيران النفطية تسجل 50 مليون برميل منذ رفع الحصار الأمريكي

كشف موقع تانكر تراكرز المتخصص في تتبع حركة ناقلات النفط، أن صادرات إيران النفطية بلغت نحو 50 مليون برميل منذ رفع الحصار الأمريكي، في مؤشر على ارتفاع وتيرة شحنات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن بيانات الموقع أظهرت وصول صادرات النفط الإيرانية إلى هذا المستوى منذ قرار رفع الحصار الأمريكي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن وجهات التصدير أو الفترة الزمنية التي شملتها الإحصاءات.

تنفيذ التزاماته

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن “إيران ستنفذ التزاماتنا بموجب مذكرة التفاهم ما دام الطرف المقابل يلتزم بتنفيذ التزاماته”