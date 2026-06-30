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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حاد في توقعات التضخم بجنوب إفريقيا بفعل قفزة أسعار النفط

ارتفاع حاد في توقعات التضخم بجنوب إفريقيا بفعل قفزة أسعار النفط
ارتفاع حاد في توقعات التضخم بجنوب إفريقيا بفعل قفزة أسعار النفط
أ ش أ

 أظهرت نتائج مسح أعلنت اليوم الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا في توقعات التضخم بجنوب أفريقيا خلال الربع الثاني من عام 2026، بعدما دفعت قفزة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الإيرانية المحللين ورجال الأعمال والنقابات العمالية إلى رفع تقديراتهم لمعدلات التضخم.
ويُجرى هذا المسح الفصلي بتكليف من البنك المركزي، ويُعد أحد المؤشرات الرئيسية التي يستند إليها في تقييم توقعات التضخم وتحديد المستوى المناسب لأسعار الفائدة.
فقد ارتفع متوسط توقعات التضخم لعامي 2027 و2028 إلى 4.2% و3.9% على التوالي، مقارنة بـ3.6% في التقديرات السابقة.
وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة، إذ يؤكد البنك المركزي أن تأثير قرارات أسعار الفائدة على الاقتصاد يظهر عادةً بعد فترة تتراوح بين 12 و24 شهرا.
وتسارع معدل التضخم السنوي إلى 4.5% في مايو، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يوليو 2024.
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 7% خلال اجتماعه في مايو الماضي، في أول زيادة للفائدة منذ ثلاث سنوات، فيما تترقب الأسواق قرار السياسة النقدية المقبل المقرر صدوره في 23 يوليو.

ارتفاعا ملحوظا في توقعات التضخم بجنوب أفريقيا قفزة أسعار النفط الحرب الإيرانية النقابات العمالية معدلات التضخم

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