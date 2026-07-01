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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن دقة العرض ومعدل الإطارات للعبة «Black Flag Resynced» على منصات «Xbox Series X|S»

Black Flag Resynced
Black Flag Resynced
احمد الشريف

أعلنت استوديوهات التطوير رسمياً عن التفاصيل التقنية والمواصفات الأدائية الكاملة لنسختها المرتقبة والمحدثة. 

ورصد تقرير فني موسع نشره موقع "بيور إكس بوكس" (Pure Xbox) العالمي لعام 2026، كواليس دقة العرض الرسومية ومعدل الإطارات الفعلي للعبة "Black Flag Resynced" على منصتي "Xbox Series X" و"Xbox Series S"، مستهدفة استعراض المزايا البصرية الجيلية المحدثة صامتاً وبدون إدخال أي تعقيدات واجهية للمستهلكين.

تفكيك تفاصيل دقة الـ 4K وأداء الإطارات الفائق  

تستهدف المعمارية البرمجية المحدثة للنسخة المطورة استغلال كامل القدرات الحوسبية لقطع الهاردوير في أجهزة مايكروسوفت النخاعية.

وتمنح البيانات الفنية المنشورة لعام 2026 دلالات قاطعة على أن جهاز "Xbox Series X" سيشغل اللعبة بدقة $4K$ حقيقية مع ثبات كامل لمعدل الإطارات بنسبة 100% عند 60 إطاراً في الثانية، في حين سيحظى مالكو جهاز "Xbox Series S" بدقة عرض تبلغ 1440p مع الحفاظ على متانة الأداء البصري دون أي ارتباك تشغيلي.

بروتوكولات معالجة معاصرة وأتمتة الطاقة للحماية

تمنح الأكواد المستحدثة للعبة منصات الكونسول خطوط دفاع برمجية ذكية لتفادي أي ضغط حراري زائد على الدوائر الفيزيائية؛ وحرص مصممو السوفت وير على تهيئة شفرات النواة لتتولى أتمتة تصنيف وتوزيع أحمال معالجة الرسوميات المعقدة في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج المركزي واللوحة الأم للجهاز من السخونة المفرطة اللحظية أثناء جلسات اللعب الطويلة، ويمنع النزيف الحراري لكيميائيات خطوط الطاقة طوال الليل.

ترقب حاد يسيطر على مجتمع الجيمرز 

تفتح الكشوفات التقنية المتلاحقة لعناوين الألعاب القوية آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء التوزيع وسوق الألعاب الإلكترونية في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء الهاردوير محلياً أن النضج الرسومي للعبة يمثل حلًا عبقرياً ومنظماً يلبي احتياجات فئات الشباب المستقلين، وصناع المحتوى، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يعتمدون على قوة الترفيه الرقمي وإدارة قنواتهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

Xbox بيور إكس بوكس إكس بوكس

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