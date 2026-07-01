المكسيك تطيح بالإكوادور وتتأهل إلى دور الـ 16 بكأس العالم 2026 | شاهد

واصل منتخب المكسيك مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بعدما حسم تأهله إلى دور الـ16 إثر فوزه على منتخب الإكوادور بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب أزتيكا ضمن منافسات دور الـ32.

ووضع خوليان كينيونيس أصحاب الأرض في المقدمة عند الدقيقة 22، قبل أن يعزز راؤول خيمينيز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 31، لينهي المنتخب المكسيكي الشوط الأول متفوقًا بثنائية.

وفرض المنتخب المكسيكي أفضليته على المباراة منذ بدايتها، ونجح في التحكم بإيقاع اللعب وخلق العديد من الفرص، بينما عانى منتخب الإكوادور في الوصول إلى مرمى المنافس، معتمداً على المرتدات التي لم تحقق خطورة تذكر.

وفي الشوط الثاني، حافظ لاعبو المكسيك على تقدمهم حتى صافرة النهاية، ليحسموا بطاقة العبور إلى الدور المقبل دون استقبال أهداف.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء طرد مدافع الإكوادور بييرو هينكابي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد مخالفته اللوائح الجديدة المتعلقة بتغطية الفم أثناء الاحتكاك مع أحد لاعبي المنتخب المكسيكي.

وبهذا الانتصار، يضرب منتخب المكسيك موعدًا في دور الـ16 مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين إنجلترا والكونغو الديمقراطية.