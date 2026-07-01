مراسل صدى البلد : ملعب مباراة مصر وأستراليا من الأفضل في أمريكا ويتسع لـ90 ألف متفرج

أكد محمد زغلول، مراسل قناة صدى البلد، أن منتخب مصر سيخوض مباراته المرتقبة أمام أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 على نفس الملعب الذي استضاف مواجهة النرويج وكوت ديفوار، مشيرًا إلى أن جميع الترتيبات تسير بشكل جيد قبل اللقاء.

وقال زغلول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال تغطية كأس العالم 2026، عبر قناة «صدى البلد»، إن الأجواء في مدينة دالاس مثالية لإقامة المباراة، موضحًا أن الملعب يتميز بكونه مغطى بالكامل ومزودًا بنظام تكييف حديث، ما يوفر ظروفًا مناسبة للاعبين والجماهير.

وأضاف أن الملعب يُعد من أفضل الملاعب في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يتسع لنحو 90 ألف مشجع، ومن المنتظر أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا خلال مواجهة مصر وأستراليا، في ظل أهمية المباراة وصراع المنتخبين على بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من مونديال 2026.

منتخب مصر بالتيشيرت الأحمر أمام أستراليا في كأس العالم

يرتدي منتخب مصر الأول، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، في مباراة أستراليا، المقررة إقامتها في دور ال 32 لبطولة كأس العالم 2026، مساء الجمعة المقبل.

بينما يرتدي منتخب أستراليا الزي الأصفر التقليدي، في مواجهة منتخبنا الوطني.

وتأهل الفراعنة لدور لـ32 بالمونديال، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة، برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام المنتخب البلجيكي صاحب الصدارة.