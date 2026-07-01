غرفة الأخشاب والأثاث تضع خريطة جديدة للتصدير وتستهدف أسواق غرب أفريقيا لزيادة المبيعات الخارجية

عقدت غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا برئاسة المهندس محمد عبد الغفار، رئيس الغرفة، لبحث خطة متكاملة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية قطاع الأخشاب والأثاث في الأسواق الخارجية، وذلك في إطار توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني.

وأكد المهندس محمد عبد الغفار أن الغرفة تعمل حاليًا على إعداد دراسة متكاملة لعرضها على وزارة الصناعة، تتضمن تحليلًا لحجم الصادرات والواردات، وأهم الدول المستوردة للمنتجات المصرية، مع تحديد الأسواق المستهدفة وحصة مصر الحالية بها، ووضع آليات لزيادة الحصة التصديرية في الأسواق التي لا تزال الصادرات المصرية إليها محدودة، بما يدعم تحقيق طفرة في صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.



دراسة للأسواق المستهدفة



وأوضح رئيس الغرفة أن الدراسة تستهدف بناء رؤية واضحة للتوسع الخارجي، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق الدولية، بما يسهم في رفع معدلات نمو الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أهمية تطوير جودة المنتجات المحلية والالتزام بالمعايير العالمية، بما يضمن تعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة، إلى جانب التركيز على التدريب والتأهيل الفني وتوفير العمالة الماهرة اللازمة لدعم المصانع وزيادة إنتاجيتها.



توفير العمالة الفنية



وناقش الاجتماع إعداد بروتوكول تعاون مع جمعية النهضة لتوفير العمالة الفنية المدربة لقطاع صناعة الأخشاب والأثاث، بما يسهم في سد احتياجات المصانع من الكوادر المؤهلة ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره أحد أهم عناصر تطوير الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكد المشاركون أهمية الاستثمار في التدريب المستمر وبناء كوادر فنية متخصصة تواكب التطورات الحديثة في الصناعة وتلبي متطلبات الأسواق المحلية والخارجية.



تعميق التصنيع المحلي



واستعرض الاجتماع أهمية المشاركة في المعارض الخارجية، لا سيما المعارض المتخصصة في خامات الأخشاب ومستلزمات الإنتاج، بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في الصناعة، بما يحد من الاعتماد على الواردات ويرفع القيمة المضافة للمنتج المصري.

كما تمت مناقشة تنظيم معارض داخلية بالتعاون مع الغرف الصناعية ذات الصلة، وعلى رأسها غرفة الصناعات المعدنية وغرفة الصناعات الهندسية، بما يعزز التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة ويدعم خطط التنمية الصناعية الشاملة.



التوسع في أفريقيا



وتناول الاجتماع خطة التدريب خلال العام الجاري، إلى جانب وضع آليات للتعاون مع المجلس التصديري للأثاث، ودعم توجه القطاع نحو التوسع في أسواق غرب أفريقيا، باعتبارها من الأسواق الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة لنمو الصادرات المصرية وزيادة انتشار المنتجات الوطنية.

وشهد الاجتماع حضور المهندس محمد عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس علاء نصر الدين وكيل الغرفة، والمهندس محمد علي سليم وكيل الغرفة، والمهندس أحمد الفولي، وخليفة سالم أعضاء هيئة المكتب، و حلمي زايد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة الغرفة، و محمد مندي عضو مجلس الإدارة، والمهندسة نهى يحيى عضو مجلس الإدارة.