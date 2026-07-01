تموين شمال سيناء تؤكد استمرار حملاتها الرقابية للتصدي لكافة المخالفات

أكدت مديرية شمال سيناء استمرار حملاتها الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بالأسعار المقررة والتصدي لكافة المخالفات التموينية.

وذكرت المديرية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه جرى شن حملة تموينية موسعة بمدينة العريش، لضبط الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين.. أسفرت عن ضبط وتحرير 10 محاضر تموينية، منها محضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، 3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت المديرية إلى أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.