أصحاب الأعمار الذهبية يشكرون الرئيس السيسي على قرار زيادة بنسبة 15%

تقدم أصحاب الأعمار الذهبية بدار الهنا للمسنين برسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو على قراره بزيادة المعاشات بنسبة 15% ابتداء من اليوم الأول من يوليو.

وأكد أصحاب الأعمار الذهبية بدار الهنا للمسنين بجمعية التعارف أن هذا القرار يؤكد حرص القيادة السياسية على رعاية أصحاب المعاشات ومراعاة ظروف المسنين والأحوال المعيشية.

وأكدوا في رسالتهم أن ذلك بداية لتصحيح مسار أهل المعاشات ورد الاعتبار لأصحاب الأعمار الذهبية كما اختارت الدولة أن تطلق عليهم.