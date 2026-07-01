البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين

وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع شركة التحالف العربي لإنتاج التقاوي، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، لتعزيز قدرات مزراعي ومصدري المحاصيل الزراعية البستانية من خلال إنشاء نموذج متكامل لدعم قطاع إنتاج التقاوي والمحاصيل الزراعية، وربط التمويل بالإنتاج والتنمية والتسويق، بما يعزز جودة الإنتاج الزراعي المصري ويرفع قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والتصدير.



ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الأطراف الأربعة لدعم نمو القطاع الزراعي وتعزيز كفاءة الحاصلات البستانية، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة، وإتاحة منتجات زراعية عالية الجودة، وتنفيذ أنشطة الترويج والتسويق والتوزيع، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي، ورفع معدلات التسويق والانتشار، ودعم فرص تصدير المنتجات الزراعية المصرية.



وقع البروتوكول عن البنك الزراعي المصري يحيى العناني، الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات، والدكتور علاء عزوز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، ومحمد السعدني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وعن شركة التحالف العربي لإنتاج التقاوي أحمد منتصر رئيس مجلس الإدارة.

وذلك بحضور سامي عبد الصادق، غادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، ومحمد السيسي، الرئيس التنفيذي للشئون الإدارية والهندسية، ومحمد الششتاوي، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة، وممثلي أطراف البروتوكول، منتصر الأبجيجي، المدير التنفيذي للشركة الزراعية، والمهندس محمد سالم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التحالف ، وصالح الشامي، المستشار المالي، والمهندس محمد السباعي، المستشار الفني لشركة التحالف.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، رحب سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي، بتوقيع البروتوكول، مؤكداً أنه يمثل خطوة استراتيجية تتماشى مع توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي، والتوسع في التصدير وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وقال: "يمثل هذا البروتوكول نموذجًا عمليًا للتكامل بين مختلف الأطراف المعنية بسلاسل القيمة الزراعية، حيث يجمع بين التمويل والإنتاج والتطوير والتسويق في منظومة واحدة تستهدف دعم المزارعين والعملاء وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي، ويواصل البنك الزراعي المصري من خلال هذه الشراكات دوره المحوري في توفير التمويل اللازم للأنشطة الزراعية ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية، فضلا عن مساهمة البنك في تسويق التقاوي عبر منافذ الشركة الزرعية وهي أحدى شركات البنك.

من جانبها، أكدت غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن هذا التعاون يأتي في إطار الدور الوطني للبنك الزراعي المصري واستراتيجيته لدعم القطاع الزراعي، وتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين، من خلال التكامل مع شركاته التابعة وشركاء التنمية، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج الزراعي، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الزراعية المستدامة.

واشارت إلى أن هذا البروتوكول سيعزز قدرات الشركة الزراعية لتنويع خدماتها التسويقية للمزراعين من خلال دعم منافذها بمنتجات جديدة من التقاوي عالية الانتاجية، إلى جانب دورها في توزيع الأسمدة والمستلزمات والميكنة الزراعية.

وقال يحيى عناني، الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات بالبنك الزراعي المصري: "يعكس هذا التعاون رؤية مشتركة بين الأطراف المشاركة لخلق قيمة مضافة للقطاع الزراعي من خلال تقديم حلول متكاملة تدعم مختلف مراحل العملية الإنتاجية والتسويقية، ونستهدف من خلال هذا النموذج تعزيز فرص التمويل الموجه للقطاع الزراعي، وتحفيز الاستثمار في الأنشطة الزراعية، والمساهمة في رفع كفاءة الحاصلات البستانية بما يدعم قدرتها التنافسية محليًا وخارجيًا.



وبدوره أكد محمد السعدني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، أن بروتوكول التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل والتعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، وسيكون له أثر مباشر في دعم الفلاح المصري، وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي، وتحقيق مستهدفات الدولة في الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.



وأضاف أن البروتوكول سيفتح آفاقًا جديدة لتسويق تقاوي البطاطس المحلية ذات الجودة والإنتاجية المرتفعة، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة، ويخفض فاتورة الاستيراد، ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالاعتماد على الإنتاج المحلي.



فيما أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، أن البروتوكول يستهدف تنسيق الجهود بين الأطراف ذوي الخبرة في انتاج وتسويق تقاوي ذات جدارة انتاجية تسهم في زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية بأنواعها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وفتح آفاق للتصدير، لدعم الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية.



وأشار إلى أن الاتحاد بما يمكله من امكانيات سيعمل على تنظيم دورات وندوات للمزارعين والمنتجين بكافة المحافظات، لتوعيتهم بنوعية التقاوي الجديدة، واعتماد أصناف أعلى انتاجية وتتحمل الجفاف والملوحة، والتخلي عن الزراعة التقليدية وتحسين كفائتهم الزراعية لزيادة الانتاج وبالتالى زيادة دخلهم ورفع مستوى معيشتهم والوصول إلى أفضل استخدام لمواردهم الذاتية.



من جانبه، وجه أحمد منتصر رئيس مجلس إدارة شركة التحالف العربي لإنتاج التقاوي، الشكر للبنك الزراعي المصري لدوره الكبير في اتمام هذا الاتفاق، معربا عن أمله أن يحقق هذا الاتفاق بين شركاء النجاح نتائج ملموسة على أرض الواقع في القريب العاجل، بما ينعكس على زيادة الانتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، فضلا عن التوسع في التصدير وتقليل الفاتورة الاستيرادية.



وأكد أن الشركة من جانبها لديها كافة مقومات النجاح لانتاج تقاوي محلية بمواصفات عالمية عالية الانتاجية، وتتوافق مع البيئة الزراعية المصرية، ما يسهم في مضاعفة الانتاج خاصة في محاصيل مثل البطاطس وغيرها من المحاصيل البستانية للوفاء بالالتزامات واشتراطات السوق العالمي، إلى جانب تقديم خدمات ما بعد البيع لضمان استمرارية الدعم الفني والتشغيلي للعملاء وتعظيم الاستفادة من المنتجات والخدمات المقدمة.

