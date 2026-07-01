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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: لا تراجع عن تدمير البرنامج النووي الإيراني.. والمحادثات تمضي بشكل جيد

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ماضية في هدفها المتمثل في نزع السلاح النووي الإيراني، مشددًا على أن إدارته لن تتراجع عن موقفها الداعي إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني، وذلك بالتزامن مع استمرار جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إن المحادثات مع إيران "تمضي بشكل جيد"، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم في الملف النووي، ومؤكدًا أن السياسة التي يتبعها تحقق فوائد للولايات المتحدة وللأسواق العالمية على حد سواء.

 وأضاف: "أنا أستفيد والأسواق تستفيد من سياستي"، في إشارة إلى ما يعتبره نجاحًا في إدارة الملفات الاقتصادية والأمنية بالتوازي.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران خلال الفترة الأخيرة كانت "قوية"، مؤكدًا أنها استهدفت إضعاف القدرات المرتبطة بالبرنامج النووي، وأن واشنطن لن تتراجع عن هدفها المعلن المتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي. 

كما أوضح أن الخيار الدبلوماسي لا يزال مطروحًا، لكنه يسير بالتوازي مع استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تستضيف فيه العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، بوساطة إقليمية، حيث تتركز المفاوضات على مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وآليات تثبيت التهدئة بين الجانبين، وسط استمرار الخلافات بشأن العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة.

ايران النووي ترامب تدمير البرنامج

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