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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض في تعاملات البورصة

مؤشرا البحرين العام
مؤشرا البحرين العام
أ ش أ

 أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم /الأربعاء/عند مستوى 2,040.01 بانخفاض وقدره 2.55 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المواد الأساسية.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 965.72 بانخفاض وقدره 2.05 نقطة عن معدل أقفاله السابق، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 813 ألفًا و25 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 308 ألاف و744 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 81 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الاساسية حيث وبلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 47.62% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

مؤشر البحرين معدل الإقفال مؤشر الاتصالات

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