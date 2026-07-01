تراجع طفيف لمؤشر بورصة عمّان وسط تداولات بقيمة 11 مليون دينار

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تراجع المؤشر العام لبورصة عمّان بشكل طفيف في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 3854 نقطة.

وسجلت قيمة التداولات الإجمالية 11 مليون دينار ، بما يعادل نحو 15.5 مليون دولار ، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم، جرى تنفيذها عبر 4428 صفقة.

وعلى صعيد أداء الأسهم، ارتفعت أسعار أسهم 37 شركة من إجمالي 99 شركة تم التداول عليها، بينما تراجعت أسهم 30 شركة، واستقرت بقية الأسهم دون تغيير.

وقطاعيًا، انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.76%، في حين ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.36%، كما صعد مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.26%.