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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة دمنهور تطلق أول منصة تدريب ذكية للغات والترجمة

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
ساندي رضا

أطلق مركز اللغات والترجمة "بجامعة دمنهور منصة التدريب الذكية"، وهي منصة تعليمية تفاعلية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار خطة جامعة دمنهور الاستراتيجية للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم والتدريب، وبرعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

تستهدف المنصة تقديم برامج تدريبية متخصصة في اللغات وعلوم الترجمة بمستويات احترافية، مع توفير تجربة تعلم مرنة تواكب احتياجات الطلاب والخريجين وسوق العمل.


من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس، أن إطلاق منصة التدريب الذكية يمثل خطوة محورية استراتيجية ضمن خطة الجامعة للتحول الرقمي، وترسيخا لدورها كمؤسسة رائدة في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل العالمي، مشيرا إلى أن توظيف المنصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي يسهم في تقديم تدريب لغوي تفاعلي ومرن، يتيح لطلابنا وخريجينا والمجتمع الخارجي اكتساب مهارات متقدمة في مختلف اللغات، بما يعزز تنافسيتهم ويدعم مستهدفات الدولة المصرية في بناء الإنسان المصري والجمهورية الجديدة".

وأكدت الدكتورة يسرية الهمشري، المدير التنفيذي لمركز اللغات والترجمة، أن المنصة تمثل نقطة انطلاق جديدة في مجال التواصل اللغوي بشكل عام، وتعليم اللغات بشكل خاص، لما توفره من إمكانية التعامل المباشر مع أدوات التعلم الذكي. كما تفتح المنصة آفاقا أوسع لمزيد من التدريب العملي الواقعي، وتوفر مادة تدريبية لغوية غزيرة ومتنوعة بكافة اللغات وليس اللغة الإنجليزية فقط، بما يسهم في صقل مهارات المتدربين ورفع كفاءتهم المهنية.

وأضافت "الهمشري" أن المنصة تتميز بتقديم مسارات تعلم تفاعلية مخصصة، ونظام محاكاة فوري للنطق والترجمة، بالإضافة إلى بنك اختبارات دولية معتمدة، مع منح شهادات إتمام معتمدة من جامعة دمنهور.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على التزام جامعة دمنهور بتسخير التكنولوجيا الحديثة في خدمة العملية التعليمية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الدولة في بناء الإنسان المصري وتنمية مهاراته.

منصة التدريب الذكية الذكاء الاصطناعي جامعة دمنهور

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