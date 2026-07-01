دانا طاهر أول مصرية وعربية تترأس لجنة تحكيم مهرجان “كان ليونز”

اختيرت المصرية دانا طاهر لرئاسة إحدى لجان التحكيم في مهرجان “كان ليونز” الدولي للإبداع، أكبر وأهم مهرجان عالمي متخصص في صناعة الإبداع والإعلان والتسويق، لتصبح أول مصرية وأول عربية تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المهرجان.



ويأتي اختيار دانا طاهر تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة بالنجاحات والإنجازات في مجالات التسويق وبناء العلامات التجارية والاتصال، حيث استطاعت على مدار سنوات أن ترسخ مكانتها كواحدة من أبرز القيادات المؤثرة في صناعة الإبداع على المستوى العالمي.



ويُعد منصب رئيس لجنة التحكيم من أعلى المناصب التقديرية داخل مهرجان “كان ليونز”، إذ يُمنح لشخصيات تمتلك خبرات استثنائية ورؤية مؤثرة في تطوير صناعة الإبداع، وتُسند إليها مسؤولية تقييم أفضل الحملات والأعمال الإبداعية المقدمة من مختلف أنحاء العالم.



ويُعتبر مهرجان “كان ليونز” الحدث الأهم عالميًا في قطاع الإبداع والتسويق والاتصال، حيث يجمع سنويًا نخبة من كبار المبدعين وصناع القرار وقادة كبرى الشركات العالمية، فيما تمثل جوائزه المعيار الأبرز للتميز والابتكار في هذه الصناعة.



ويعكس هذا الإنجاز التاريخي المكانة المتصاعدة التي باتت تحظى بها الكفاءات المصرية والعربية في المحافل الدولية، ويؤكد قدرة القيادات العربية على المنافسة والريادة في أهم المؤسسات والمنصات العالمية، بما يعزز حضور المنطقة في صناعة الإبداع والاتصال على مستوى العالم.