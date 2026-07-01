محافظ دمياط يناقش مخطط تغطية قرية الخياطة بخدمات الصرف الصحي

ناقش الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مخطط تغطية قرية الخياطة بمركز دمياط بخدمات الصرف الصحي، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس مجدى عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

حيث بحث " محافظ دمياط " مقترحات التنفيذ لاقامة محطة معالجة، و مسارات الخطوط والشبكات ، وأكد " المحافظ " على التنسيق مع الجهات المعنية للتنفيذ .

كما بحث عددًا من الموضوعات المتعلقة بهذا القطاع ، ووجه بإعداد حصر شامل للمشروعات المخطط تنفيذها ورصد اى معوقات قد تحدث لتلافيها.