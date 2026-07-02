بعد 13 عاما من 30 يونيو.. خبير اقتصادي يوضح أبرز التحولات التي ساهمت في تطور المشروعات القومية

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن حياة الأمم والشعوب تشهد دائمًا محطات فارقة ونقاط تحول، وكانت ثورة 30 يونيو 2013 إحدى هذه النقاط على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وربما منذ عام 2013 بدأ الحديث بصورة أكبر عن التنمية، والبنية التحتية، والمشروعات القومية، وهو ما أسهم في تغيير شكل مصر.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية شروق عماد الدين، أنه خلال هذه السنوات الثلاث عشرة، لم يكن هناك قطاع من القطاعات إلا وشهد نوعًا من التقدم وتحسين الجودة بصورة كبيرة، من خلال مجموعة من المشروعات القومية التي أسهمت بشكل واضح في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين أداء مختلف القطاعات.

وأوضح أنه لعل أبرز القطاعات التي شهدت تحولات اقتصادية كبرى هو قطاع الصناعة، متابعا: "نتحدث عن إنشاء أكثر من 17 مجمعًا صناعيًا، وثلاث مدن صناعية، إلى جانب زيادة حجم الصادرات، حيث أصبح قطاع الصناعة يسهم بأكثر من 85% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، التي تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار".

وتابع: "لو قارنا ذلك بما كان عليه الوضع قبل 30 يونيو 2013، لوجدنا أن الصادرات الصناعية كانت تتراوح بين 8 و8.5 مليار دولار فقط".