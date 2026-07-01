رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

قدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكري ١٣ لثورة ٣٠ يونيو كما دعا الشعب المصري بتشجيع المنتخب المصري في كأس العالم.
وأوضح مدبولي أن المؤتمر الصحفي اليوم بحضور وزير المالية الدكتور أحمد كجوك
وتابع رئيس الوزراء أن صندوق النقد الدولي اشاد باجراءات الاقتصادية للحكومة المصرية خلال توقيت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الايرانية مشيرا الي ان الدولة المصرية حققت جميع المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
وأشار رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.