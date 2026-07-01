فانس: نمتلك «أوراقا رابحة» في المفاوضات.. وإيران أبعد من أي وقت عن امتلاك النووي

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الولايات المتحدة تمتلك "اليد العليا" في المفاوضات الجارية بشأن الملف الإيراني، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية حققت هدفها الأساسي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بغض النظر عن نتائج المحادثات الجارية في الدوحة.

وقال فانس - في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - إن واشنطن ترغب في نجاح المفاوضات، لكنه أضاف أن "المهمة الأساسية أُنجزت، وهي ضمان ألا يمتلك الإيرانيون سلاحًا نوويًا أبدًا".

وحذر من أنه إذا لم تلتزم طهران بأي اتفاق ولم تقدم التنازلات التي تطالب بها الولايات المتحدة، فإن برنامجها النووي سيظل "مدمرًا"، كما ستظل قدراتها العسكرية التقليدية متضررة، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستبقى في موقف تفاوضي أقوى.

وفي سياق متصل، قال فانس، خلال كلمة أمام أفراد القوات المسلحة في قاعدة "أوشيانا" الجوية البحرية، إن إيران "أبعد مما كانت عليه في أي وقت مضى عن تطوير قنبلة نووية".