مسيّرة إسرائيلية تشن غارتين على النبطية الفوقا وتستهدف فرق إطفاء جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية شنت غارة ثانية على بلدة النبطية الفوقا، خلال أقل من نصف ساعة من غارة أولى استهدفت سيارة في حي الدير، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها.

وأضافت الوكالة أن جنودًا إسرائيليين أطلقوا النار على فريق تابع لبيت الطلبة وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية، أثناء توجهه لإخماد الحريق الناجم عن استهداف السيارة بصاروخ موجه، دون تسجيل إصابات.

وفي سياق متصل، ألقت مسيّرة إسرائيلية ثلاث قنابل صوتية على بلدة ياطر، في إطار استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.