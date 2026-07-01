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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضربة صقر في أخميم.. سقوط عنصرين شديدي الخطورة بالشابو والسلاح الأبيض في قبضة القانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

واصلت مديرية أمن سوهاج توجيه ضرباتها الاستباقية لتجار ومروجي المواد المخدرة، حيث نجحت وحدة مباحث مركز شرطة أخميم في توجيه ضربة أمنية جديدة أسفرت عن ضبط عنصرين شديدي الخطورة.

وبحوزتهما كمية من مخدر الشابو وأدوات تعاطٍ وسلاح أبيض ومبالغ مالية، في إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية وتجفيف منابع تجارة السموم.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمود طه، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد نور عمر، رئيس المباحث الجنائية، بتكثيف الحملات الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، والتصدي بكل حسم لمروجي المواد المخدرة.

وقاد المأمورية المقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، يعاونه الرائد أمجد السحلي، معاون أول المباحث، والنقيبان مصطفى ناصر.

ومصطفى حبارير، معاونا المباحث، عقب ورود معلومات وتحريات دقيقة أكدت تورط شخصين في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الشابو وترويجه على عملائهما بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات، أعدت قوة أمنية تمكنت من استهداف المتهمين وضبطهما، حيث تبين أن الأول عاطل يبلغ من العمر 42 عامًا، ومقيم بمنطقة الكوم، والثاني يبلغ من العمر 33 عامًا، ويقيم بالمنطقة ذاتها.

وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الشابو المعدة للبيع، وعدد من أدوات التعاطي، وسلاح أبيض، إلى جانب مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات نشاطهما غير المشروع، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان المركز، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضهما على جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان امتداد نشاطهما الإجرامي.

وتأتي هذه الضبطية في إطار الضربات الأمنية المتواصلة التي تنفذها مديرية أمن سوهاج لمواجهة تجار الكيف والمواد المخدرة، خاصة مخدر الشابو الذي يمثل أحد أخطر أنواع السموم المنتشرة، حيث تؤكد الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها المكثفة لضبط العناصر الإجرامية.

وتجفيف منابع الاتجار بالمخدرات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع أو تهديد سلامة المواطنين.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج الشابو أخميم

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