حقوقي فلسطيني: مصر تقف سدا منيعا أمام مخططات تصفية القضية

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن مصر تمثل خط الدفاع الأبرز في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على أن التطورات التي تشهدها المنطقة حاليًا تعكس صواب الرؤية المصرية في إدارة هذا الملف شديد التعقيد.

رؤية استراتيجية

وقال عبد العاطي، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، إن هناك مشروعًا إقليميًا واسع النطاق يجري العمل عليه منذ سنوات، وبدأت ملامحه تتضح بشكل متزايد عبر الأحداث الجارية في المنطقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعاملت مع هذا المشروع مبكرًا من خلال رؤية استراتيجية قائمة على قراءة دقيقة للمتغيرات.

وأشار إلى أن من أخطر أهداف هذا المشروع السعي لإشعال صراعات داخلية في المنطقة العربية، خاصة عبر تأجيج الانقسام بين السنة والشيعة، بما يؤدي إلى استنزاف الدول العربية وإعادة رسم خريطتها السياسية والأمنية، وهو ما يخدم في النهاية – بحسب وصفه – المصالح الأمنية لإسرائيل.