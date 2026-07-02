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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مزاولة مهنة الطب دون ترخيص.. مخالفات خطيرة في حملة على مراكز علاج الإدمان بالعبور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

شنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية حملة تفتيش موسعة على مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان بمنطقة القادسية، أسفرت عن رصد مخالفات جسيمة داخل 15 منشأة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات المهندس حسام الدين أحمد عبد الفتاح محافظ القليوبية، وبرعاية الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبمتابعة الدكتور شعبان وردة، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، والدكتور أحمد حسن، مدير الإدارة الصحية بالعبور، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمجلس القومي للصحة النفسية.

وترأس لجنة التفتيش الدكتور سعيد سلامة، مسؤول العلاج الحر بالإدارة الصحية بالعبور، وشارك فيها الدكتور محمد سلامة، مفتش العلاج الحر، حيث استهدفت 15 منشأة تعمل في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان بمدينة القادسية.

وكشفت أعمال المرور عن مخالفات متعددة، أبرزها تشغيل منشآت دون الحصول على التراخيص القانونية، وعدم الحصول على موافقة المجلس القومي للصحة النفسية، وضبط حالات لمزاولة مهنة الطب دون ترخيص، إلى جانب عدم استيفاء الاشتراطات الصحية والبيئية والإكلينيكية، ووجود قصور في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وعدم توافر التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع المرضى.

وشملت المنشآت التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها مراكز: شيرين إمبابي (هاف واي – ديتوكس) للسيدات، والمستقبل، وطوق النجاة، وأجيال، والأندلس، والصحة، والصفوة، والحرية، والهداية، وحياة جديدة، ويوم جديد، والتأهيل، والنسور، والنور، والالتقاء.
وأكد الدكتور أسامة الشلقاني أن مديرية الشؤون الصحية ستواصل حملاتها الرقابية المكثفة على جميع المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ولن تسمح بعمل أي منشأة خارج الإطار القانوني، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفقًا للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الشؤون الصحية مراكز الطب النفسي القادسية

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