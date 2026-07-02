قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد فتح البنوك بعد إجازة 30 يونيو 2026 وعودة العمل بالفروع
التعليم: 30% من أسئلة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2026 للطالب المتوسط
هرفع عليها قضية .. انفعال عمرو ياسين لسبب غير متوقع
التعليم: 22 سؤال في امتحان كيمياء الثانوية العامة من النماذج الاسترشادية و50% من الدرجة مضمونة
التعليم: الأسئلة الصعبة في امتحان كيمياء الثانوية العامة عليها 12 درجة فقط
بعد إغماءات طلاب الثانوية العامة | ياسمين عز : الكيمياء غدارة زي الرجالة
مساعد مدرب أستراليا : ندرس سيناريو ركلات الترجيح أمام مصر في كأس العالم 2026
بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026
الشبكة مقابل الفيديوهات .. شهادة الطالبة ضحية خطيبها المبتز بالتحقيقات
عشان ما أحرجش حد | قرار صادم لـ توفيق عكاشة بمنشور مثير
محمد العرابي: النظام الدولي يعاني أزمة ثقة ويحتاج للإصلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ضريبة التصرفات العقارية 2026.. الحالات المعفاة ونسبة الضريبة وموعد السداد وفقًا للقانون

ضريبة التصرفات العقارية
ضريبة التصرفات العقارية
عبد الرحمن سرحان

يتساءل الكثير من المواطنين عن ضريبة التصرفات العقارية، والحالات التي تخضع لها، ومن يتحمل سدادها، خاصة مع تزايد عمليات بيع وشراء الوحدات السكنية والأراضي خلال الفترة الأخيرة.

وينظم قانون الضريبة على العقارات المبنية، إلى جانب التعديلات المنظمة لضريبة التصرفات العقارية، قواعد تقدير القيمة الإيجارية للعقارات، وآلية احتساب الضريبة، والحالات المستثناة من الخضوع لها.

كيف يتم تقدير القيمة الإيجارية للعقارات؟

وفقًا للمادة (4) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، يتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، ويظل هذا التقدير ساريًا لمدة خمس سنوات، على أن يعاد التقدير بعد انتهاء هذه المدة.

وأوجب القانون البدء في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية فترة الخمس سنوات بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، مع تحديد اللائحة التنفيذية للإجراءات المنظمة لذلك.

كما تستمر القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم كما هي، ولا يعاد تقديرها إلا بعد انتهاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.

نسبة ضريبة التصرفات العقارية

تنص التعديلات القانونية على فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء.

وتسري الضريبة سواء كان التصرف يشمل العقار بالكامل أو جزءًا منه أو وحدة سكنية، وسواء كان عقد البيع مشهرًا أو غير مشهر.

ما هي الحالات المعفاة من ضريبة التصرفات العقارية؟

استثنى القانون عددًا من الحالات من الخضوع للضريبة، أبرزها:

- العقارات والأراضي الواقعة داخل القرى.
- بيع العقارات أو الأراضي الموروثة، سواء بيعت كما هي أو بعد إقامة مبانٍ عليها للاستخدام الشخصي.
- بيع العقار المخصص للاستخدام الشخصي، حتى مع تكرار البيع، ما لم تثبت مصلحة الضرائب أن الغرض من التصرف هو الاتجار وتحقيق الربح.

متى يعتبر بيع العقار نشاطًا تجاريًا؟

أكد القانون أن تكرار بيع العقارات لا يعني تلقائيًا احتراف النشاط العقاري.

ولا يُعد التصرف نشاطًا تجاريًا إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب أن عمليات البيع تمت بقصد الاستثمار والاتجار وتحقيق أرباح، وليس للاستخدام الشخصي.

كيف يتم احتساب الضريبة؟

تعتمد مصلحة الضرائب على القيمة المثبتة في عقد البيع كأساس لحساب الضريبة.

وفي حال اعتراضها على القيمة الواردة بالعقد، فإن عبء إثبات عدم صحتها يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وفقًا لما نص عليه القانون.

من يتحمل سداد الضريبة؟ وما موعد السداد؟

ألزم القانون البائع بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التصرف.

وفي حال التأخر عن السداد بعد انتهاء المهلة القانونية، يستحق مقابل تأخير وفقًا لأحكام القانون.

ما التصرفات الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية؟

تشمل الضريبة عددًا من التصرفات، منها:

- بيع العقارات أو الأراضي المعدة للبناء.
- الوصية.
- الهبة أو التبرع لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج.
- تقرير حق الانتفاع بالعقار.
- تأجير العقار لمدة تزيد على 50 عامًا.

ويهدف القانون إلى تنظيم سوق العقارات، وتحقيق العدالة الضريبية، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين في السوق، من خلال تحديد الحالات الخاضعة للضريبة والاستثناءات المقررة وآليات احتسابها وسدادها بصورة واضحة.

ضريبة التصرفات العقارية الضريبة العقارية مجلس النواب البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتواجد الطلاب بلجان الثانوية العامة في موعد أقصاه 8:50 صباحا

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

ترشيحاتنا

ياسمين عز

ياسمين عز لطلاب الثانوية العامة: «اختاروا كل الإجابات A.. والماضي كله جراح»

ارشفية

عماد الدين حسين: إسرائيل المستفيد الأول من استمرار الفوضى في سوريا

مرتبات

إشادة واسعة بقرار الرئيس السيسي رفع العلاوة الدورية.. وشردي: يساند أمام أعباء المعيشة

بالصور

طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق والخضار.. بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق
طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق
طريقة عمل طاجن البطاطس المهروسة بحشوة السجق

7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات

نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات
نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات

عقب وفاة طفل وسيدة..وصول فريق للبحث عن كوبري قرية القراقرة بالشرقية

الفريق
الفريق
الفريق

فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد