القبض على المتهمين بالتعدي على سيدة بالضرب بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام شخصان بالتعدى عليها بالسب والضرب بأحد الطرق بالجيزة.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها ومرافقه (مقيمان بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بتاريخ 21 يونيو المنقضى على النحو المُشار إليه إثر حدوث مشادة كلامية بينهما والشاكية لرفضهما توصيلها.





تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





