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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة بالإسماعيلية

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى"تحمل جنسية إحدى الدول" بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ إباحية والتحريض على تعاطى المواد المخدرة بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "تحمل جنسية إحدى الدول" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية ، وضبط بحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" – كمية لمخدر "الشابو") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية فيديوهات صانعة محتوى

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