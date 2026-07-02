استشاري نفسي: “كن قمة في القاع ولا تكن قاعًا في القمة” رسالة لطلاب الثانوية

أكد الدكتور أحمد علام، استشاري الصحة النفسية، أن كل رب أسرة يجب أن يكون على دراية بإمكانات وقدرات نجله، وألا يحمله فوق طاقته، لأن ذلك يسبب له العديد من المشكلات.

وأضاف استشاري الصحة النفسية، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن 99% وأكثر من أسر طلاب الثانوية العامة في مصر يرغبون في إلحاق أبنائهم بكليات القمة، على الرغم من أن هذا الأمر لا يتناسب مع جميع الطلاب.

وأشار إلى مقولة: "كن قمة في القاعة، ولا تكن قاعًا في القمة"، موضحًا أنه لا يوجد ما يسمى بـ"كليات القمة"، فهناك طلاب يدخلون كليات الطب ولا يجدون فرص عمل مناسبة أو يعملون في وظائف بسيطة، بينما قد يحقق آخرون من خريجي كليات أخرى مناصب مرموقة.

وكشف أن فيلم "برشامة"، الذي عُرض خلال الفترة الأخيرة وأُثيرت حوله بعض التحفظات، يعكس في الواقع ظاهرة الغش في الامتحانات كما هي على أرض الواقع.