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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور | حظك اليوم الجمعة 3 يوليو 2026 .. كسب الثقة والدعم

برج الثور
برج الثور
نهى هجرس

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونرصد لكم توقعات برج الثور اليوم الجمعة 3 يوليو 2026  على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 3 يوليو 2026

سيسود جوٌّ متوازنٌ طوال اليوم، ستتمكن من كسب ثقة ودعم أصدقائك ومعارفك، وستبقى سعيداً بشكل عام طوال اليوم

توقعات برج الثور مهنيا

أنت قادر على تقديم عمل عالي الجودة، وسيكون من الأسرع والأكثر فعالية من جانبك إنجاز مهامك بكفاءة

توقعات برج الثور عاطفيا 

من المرجح أن يكون التواصل مع شريكك ممتعاً، مما سيعزز العلاقة بينكما

توقعات برج الثور ماليا

توجد فرص جيدة لكسب المال من خلال البورصة ، كما ستتمكن من ادخار مبلغ بسيط لليوم

توقعات برج الثور صحيا

من المرجح أن تتمتع بصحة جيدة طوال اليوم، استغل وقتك على أكمل وجه

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