مساء الجمعة.. انقطاع المياه عن قرية الفقاعي وبعض المناطق بمركز ببا ببني سويف

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،إنقطاع المياه عن قرية الفقاعي، جزيرة الفقاعي، منيه الجيد، كفر جمعة، عزبة حسن حلمي بمركز ببا غدا الجمعة الموافق 2026/7/3 من الساعة 8 مساءًا وحتي الساعة 4 فجر اليوم التالي لمدة 8 ساعات، وذلك نظرًا للقيام بأعمال التطهير بمحطة مياه الفقاعي بمركز ببا.

وتهيب الشركة بالسادة المواطن تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل ورقم واتسآب01211175827.