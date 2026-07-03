رئيس الوزراء البريطاني يؤكد تضامن المملكة المتحدة مع سلطنة عُمان

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مجددا تضامن المملكة المتحدة مع سلطنة عُمان وجميع شركائها في المنطقة، مشيدا بجهود الوساطة العُمانية التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده ستارمر مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان، في دوانينج ستريت اليوم الخميس، بحسب بيان أصدرته الحكومة البريطانية.

وناقش الجانبان الجهود المبذولة لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتوفير الطمأنينة اللازمة للسفن لعبور المضيق.

وبحسب البيان، أقر رئيس الوزراء البريطاني بأهمية دعم سلطنة عُمان، واتفقا على مواصلة العمل الوثيق والبقاء على تواصل.