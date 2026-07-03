حسام حسن: نعمل بروح واحدة لتحقيق حلم مصر.. واتحاد الكرة يلبي متطلباتنا

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول، أن أجواء العمل داخل بعثة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026 تعكس حالة كبيرة من الانسجام والتكاتف بين جميع أفراد المنظومة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل أحد أهم العوامل التي تمنح الفريق الثقة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا في دور الـ32 من البطولة.

إشادة بدعم الاتحاد المصري

وأعرب حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، عن تقديره للدعم المستمر الذي يتلقاه الجهاز الفني من الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكداً أن مجلس الإدارة يحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة للمنتخب، سواء على المستوى الإداري أو المعنوي، بما يساعد اللاعبين والجهاز الفني على التركيز الكامل في مشوارهم بالمونديال.

وأوضح أن هذا الدعم انعكس بشكل واضح على أجواء البعثة، مشدداً على أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق أفضل النتائج وإسعاد الجماهير المصرية.

روح جماعية داخل بعثة الفراعنة

وأشار المدير الفني إلى أن حالة التعاون داخل المنتخب تشمل جميع أفراد البعثة دون استثناء، مؤكداً أن كل شخص يؤدي دوره بإخلاص، بداية من العاملين في غرفة الملابس وصولاً إلى مسؤولي الاتحاد، وهو ما ساهم في خلق أجواء إيجابية تعزز من تركيز اللاعبين واستعدادهم للمباريات الحاسمة.

وأضاف أن هذه الروح الجماعية تمثل نقطة قوة حقيقية للمنتخب في ظل المنافسة القوية التي تشهدها البطولة.

الثقة في القائمة الحالية رغم الإصابات

وتحدث حسام حسن عن الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين، معترفاً بأنها أثرت على خيارات الجهاز الفني، لكنه شدد في الوقت نفسه على ثقته الكبيرة في جميع العناصر الموجودة بالقائمة.

وأكد أن الجهاز الفني كان يتمنى تواجد جميع اللاعبين في هذا الحدث العالمي، إلا أن المنتخب يمتلك مجموعة قادرة على تحمل المسؤولية وتعويض الغيابات، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين لديهم الإصرار على تقديم أفضل مستوى وتشريف الكرة المصرية.

موعد مواجهة مصر وأستراليا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في مباراة تقام مساء الجمعة 3 يوليو، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسط طموحات كبيرة بمواصلة المشوار والتأهل إلى الدور التالي