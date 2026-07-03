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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أكاديمية الفنون تطلق أولى عروض الميكروتياترو بمشاركة مواهب شابة

مسرح الميكروتياترو
مسرح الميكروتياترو
تقى الجيزاوي

أعلنت أكاديمية الفنون انطلاق أولى تجارب مسرح الميكروتياترو، من خلال تقديم خمسة عروض مسرحية قصيرة تعتمد بالكامل على أعمال مصرية في التأليف والإخراج والتمثيل، بهدف دعم المواهب الشابة وإتاحة مساحة جديدة لتقديم تجاربهم الفنية.

وتقام العروض تحت رعاية نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، وبإشراف المخرج علاء حسني، مدير مسرح الميكروتياترو، بينما تتولى المخرجة تغريد عبد الرحمن الإدارة التنفيذية للمشروع، وتشارك الناقدة رشا زيدان منسقًا إعلاميًا.

ومن المقرر أن تعرض الأعمال أيام 2 و3 و4 يوليو، في تمام الثامنة مساءً، وتتنوع بين الدراما الاجتماعية والإنسانية، وتشمل عروض: «خيط أحمر رفيع»، و«كأنه تمثيل»، و«ابنة السيدة هانية»، و«ليلى بتونس بيك»، و«مش حافظة»، بمشاركة مجموعة من المخرجين والفنانين الشباب.

وتأتي هذه التجربة ضمن خطة أكاديمية الفنون لدعم الحركة المسرحية، عبر تقديم منصة جديدة للمبدعين الشباب، وإحياء تجربة الميكروتياترو التي تعتمد على العروض القصيرة المكثفة، بما يتيح للجمهور مشاهدة أكثر من تجربة مسرحية في وقت واحد، ويعزز حضور الأعمال المصرية الشابة على خشبة المسرح.

أكاديمية الفنون مسرح الميكروتياترو المخرج علاء حسني

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