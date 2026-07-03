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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فضيحة أمنية تهز إسرائيل.. القبض على جندي للاشتباه في تهريب أسلحة

الأسلحة المضبوطة بمنزل الجندي الإسرائيلي
الأسلحة المضبوطة بمنزل الجندي الإسرائيلي
ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة بأن سلطات دولة الاحتلال اعتقلت جندي إسرائيلي للاشتباه في تهريب أسلحة، وحيازته بندقية كلاشينكوف وبندقية قنص وذخيرة، ضُبطت في منزله بمستوطنة نتيفوت، وفقا لما أعلنه جيش الاحتلال والشرطة.


شُكّل فريق تحقيق خاص في الأسابيع الأخيرة بعد أن أشارت معلومات استخباراتية إلى تورط جندي إسرائيلي في الاتجار بالأسلحة، وفقا لما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية. 
ووصل محققو الشرطة ومحققو الشرطة العسكرية إلى منزل المشتبه به في جنوب دولة الاحتلال، ونفذوا عملية تفتيش مُخطط لها، وخلال العملية المشتركة، ضبط المحققون بندقية كلاشينكوف، وبندقية قنص، وكمية كبيرة من الذخيرة في منزله. نُقل المشتبه به إلى الشرطة العسكرية لاستجوابه وسط شكوك جدية بأنه كان يبيع أسلحة.


خلال استجوابه الأولي، اعترف الجندي بحيازته الأسلحة، وقال: "هذه أسلحة من 7 أكتوبر" ووفقًا له، جُمعت البنادق والذخيرة من مناطق القتال قرب حدود غزة.
لكن محققي الشرطة الإسرائيلية والشرطة العسكرية رفضوا هذا التفسير، مؤكدين وجود شكوك مُثبتة بأن الأسلحة كانت مُحتفظًا بها بغرض بيعها وتوزيعها على عناصر إجرامية.

فضيحة أمنية تهز إسرائيل فضيحة أمنية القبض على جندي تهريب أسلحة جيش الاحتلال

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