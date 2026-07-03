بوعزيزي جديد في شوارع نيويورك.. مقتل شخص من التبت أشعل النيران في نفسه قرب الأمم المتحدة

توفي رجلا من شعب التبت متأثرا بحروق بالغة قرب ​مقر الأمم المتحدة، حيث أضرم النار في نفسه في نداء من أجل الاستقلال.



ووفق تصريحات إدارة شرطة مدينة ​نيويورك ؛ فقد عُثر على الرجل مصابا بحروق بالغة بعد ​الوصول إليه بناء على تلقي اتصال طوارئ في ⁠حوالي الساعة 6:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الخميس.



وذكرت الشرطة أن الرجل نُقل إلى المستشفى ​حيث أُعلن وفاته وأنه تم فتح تحقيق في الواقعة.

فيما لم تكشف الشرطة عن اسم الرجل ولم تذكر دافعا محتملا لما فعله.



وقالت ​صوت التبت، وهي محطة معنية بالتبتيين في المنفى، ​إن الناشط "أضرم النار في نفسه خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك ‌بعد ⁠مناشدة من أجل استقلال ووحدة التبت".



وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عبرا عن قلقهما إزاء قانون الوحدة العرقية الجديد في الصين، والذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع ويمنح بكين ​الأساس القانوني لاتخاذ ​إجراءات ضد ⁠أشخاص خارج حدودها.



ويؤسس القانون لما وصفه بأنه هوية وطنية مشتركة بين 55 أقلية ​عرقية في البلاد من بينها التبت والويغور.

​وعارض تبتيون ⁠في أنحاء العالم هذا القانون.



وجدير بالذكر ان الصين سيطرت على التبت في عام 1950 في ما وصفته بأنه "تحرير سلمي" من نظام ⁠إقطاعي. إلا ​أن منظمات حقوقية دولية ومنفيين دأبوا ​على التنديد بما يصفونه بأنه حكم قمعي صيني في مناطق التبت. وترفض ​بكين ذلك.