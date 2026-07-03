بوعزيزي جديد في شوارع نيويورك.. مقتل شخص من التبت أشعل النيران في نفسه قرب الأمم المتحدة

توفي رجلا من شعب التبت متأثرا بحروق بالغة قرب مقر الأمم المتحدة، حيث أضرم النار في نفسه في نداء من أجل الاستقلال.
ووفق تصريحات إدارة شرطة مدينة نيويورك ؛ فقد عُثر على الرجل مصابا بحروق بالغة بعد الوصول إليه بناء على تلقي اتصال طوارئ في حوالي الساعة 6:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الخميس.
وذكرت الشرطة أن الرجل نُقل إلى المستشفى حيث أُعلن وفاته وأنه تم فتح تحقيق في الواقعة.
فيما لم تكشف الشرطة عن اسم الرجل ولم تذكر دافعا محتملا لما فعله.
وقالت صوت التبت، وهي محطة معنية بالتبتيين في المنفى، إن الناشط "أضرم النار في نفسه خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد مناشدة من أجل استقلال ووحدة التبت".
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عبرا عن قلقهما إزاء قانون الوحدة العرقية الجديد في الصين، والذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع ويمنح بكين الأساس القانوني لاتخاذ إجراءات ضد أشخاص خارج حدودها.
ويؤسس القانون لما وصفه بأنه هوية وطنية مشتركة بين 55 أقلية عرقية في البلاد من بينها التبت والويغور.
وعارض تبتيون في أنحاء العالم هذا القانون.
وجدير بالذكر ان الصين سيطرت على التبت في عام 1950 في ما وصفته بأنه "تحرير سلمي" من نظام إقطاعي. إلا أن منظمات حقوقية دولية ومنفيين دأبوا على التنديد بما يصفونه بأنه حكم قمعي صيني في مناطق التبت. وترفض بكين ذلك.