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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدعم لن يمس للأسر الأكثر احتياجا.. التموين تكشف أسباب إيقاف البطاقات التموينية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، في إطار تطبيق محددات العدالة الاجتماعية، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم التظلمات واستعادة بطاقاتهم التموينية حال ثبوت أحقيتهم.

وأكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن إجراءات إيقاف بعض البطاقات التموينية تأتي وفق ضوابط ومعايير أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، دون الإضرار بالأسر الأكثر احتياجًا.

تحديث بيانات بطاقة التموين بالموبيل

تنقية قواعد البيانات لضمان عدالة توزيع الدعم

وأوضح شتا أن الوزارة تواصل تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بشكل دوري، بهدف التحقق من استحقاق المواطنين للدعم وفق مؤشرات واضحة تعكس أوضاعهم الاقتصادية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة في توزيعه.

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الأسر الأكثر احتياجًا لن تتأثر

وأشار إلى أن الأسر الأكثر احتياجًا لن تتأثر بإجراءات التنقية، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف استبعاد غير المستحقين فقط، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

باب التظلمات مفتوح.. وخطوات لاستعادة البطاقة

ولفت مساعد وزير التموين إلى أن الوزارة فتحت باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو، موضحًا أن المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم يمكنهم الدخول إلى منصة "مصر الرقمية" لتحديث بيانات الدخل والملكية والحيازة، ثم استكمال إجراءات التظلم إلكترونيًا.

وأضاف أن مديريات التموين بمختلف المحافظات تتولى مراجعة جميع التظلمات المقدمة، وفي حال التأكد من استحقاق المواطن للدعم، تتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية وصرف الدعم مجددًا اعتبارًا من الشهر التالي.

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معايير تحدد استحقاق الدعم

وكشف شتا أن محددات العدالة الاجتماعية تستند إلى مجموعة من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن، من بينها امتلاك أكثر من سيارة، أو امتلاك سيارات مرتفعة القيمة، أو السكن داخل الكمبوندات، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية، مؤكدًا أن هذه المعايير تأتي في إطار ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.

صدمة واستياء 

وعلق الإعلامي محمد الدسوقي رشدي على حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين بصورة مفاجئة، مؤكدًا أن طريقة تنفيذ القرار وتوقيته أثارا حالة واسعة من الصدمة والاستياء بين المستفيدين.

صرف الخبز المدعم

وقال، خلال تقديمه برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن mti»، إن آلاف المواطنين فوجئوا بعدم قدرتهم على صرف الخبز المدعم، بعد ظهور رسائل تفيد بخروج بطاقاتهم التموينية من منظومة الدعم أو إتاحة إمكانية التظلم على القرار.

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