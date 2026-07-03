جردونا من ملابسنا وسحلونا".. فتاة تستغيث بعد اعتداء مزعوم على أسرتها في بشتيل

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التعاطف والغضب، بعدما ظهرت فتاة وهي تبكي بشدة، زاعمة تعرضها وأسرتها لاعتداء عنيف على يد عدد من جامعي القمامة "الزبالين" في منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة.



وقالت الفتاة، خلال الفيديو المتداول، إن المعتدين انهالوا بالضرب عليها ووالدتها وشقيقاتها وأطفالها، مدعية أنهم تعرضوا للإهانة والسحل وتجريد بعضهم من ملابسهم، في مشاهد وصفتها بـ المرعبة.



ووجهت الفتاة استغاثة مباشرة إلى وزارة الداخلية، مطالبة بسرعة التدخل لحمايتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، مؤكدة أنهم يعيشون في حالة من الخوف بعد الواقعة.



وأثار الفيديو تفاعلا واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير من المتابعين بسرعة فحص الواقعة، والتحقيق في ملابساتها، ومحاسبة المسؤولين عنها حال ثبوت صحة الاتهامات.



وفي انتظار بيان رسمي من الجهات الأمنية، تبقى تفاصيل الواقعة قيد الفحص.