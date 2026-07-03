قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الغائبون والعائدون لصفوف منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا بكأس العالم
عمرو رشاد: بيان 3 يوليو خارطة طريق أنقذت الدولة ومهدت لانطلاق مصر
أزمة المكونات لا توقف آبل.. 5 هواتف آيفون قادمة حتى 2027
تنكرت في زيّ رجل.. النيابة الفرنسية: منفذ هجوم موناكو امرأة أوكرانية
بالزيادات الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026
الإيجار التمليكي 2026.. كل ما تريد معرفته عن أكبر مشروع تستعد وزارة الإسكان لطرحه
قبل مواجهة منتخب مصر اليوم.. رحله مهاجم أستراليا في اعتناق الإسلام
وزير الري يراجع جاهزية محطات العطف وأعمال الصيانة بالبحيرة
منخفض الهند الموسمي.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو
بشرى لأصحاب العدادات الكودية.. تحويل 1.1 مليون عداد إلى قانوني وخطة لاستكمال 1.4 مليون أخرى
الإجازة الرسمية المقبلة 2026.. والعطلات المتبقية حتى نهاية السنة
فيديوهات بأسلوب تيك توك.. جوجل تحول ملاحظات NotebookLM إلى محتوى بصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كامل الوزير: مصر شريك استراتيجى فى إعادة صياغة مستقبل النقل البحرى

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
حسام الفقي


شارك الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل في فعاليات الجلسة  الوزراية الحوارية بالقمة البحرية التركية الخامسة والتي تعد  إحدى أبرز الفعاليات الإستراتيجية المتخصصة في قطاع النقل البحري والإقتصاد الأزرق فى منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط وذلك بحضور المهندس/ عبدالقادر اوغلو - وزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا ولفيف من الوزراء والخبراء الدوليين في مجال النقل البحري.


وفي بداية كلمته  نقل  أطيب مشاعر الود والمحبة والتقدير من مصر وشعبها، متوجهاً بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى حكومة تركيا الشقيقة على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة ، والتنظيم الدقيق لهذه القمة المتميزة ، معربا عن سعادته  بالمشاركة في "القمة البحرية التركية في دورتها الخامسة "، والتي تنعقد في لحظة بالغة الأهمية تشهد فيها منظومة النقل العالمي تحولات كبرى وتحديات متعددة تتطلب تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة والصديقة ، مضيفا ان التكامل في قطاع النقل لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات في سلاسل الإمداد، وتغيرات مناخية ، ومتطلبات تنموية متسارعة ، و ان التعاون المصري التركي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية في منطقتنا ، من خلال مشروعات مشتركة لتطوير الموانئ ، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود ، وإطلاق ممرات لوجستية جديدة تُعزز التجارة البينية وتفتح أسواقًا جديدة أمام منتجاتها 
وخلال مناقشات الجلسة الحوارية بالقمة البحرية التركية الخامسة اشار وزير النقل الى أن رؤية الدولة المصرية لم تعد تعتمد على اعتبار مصر دولة تقع على أهم ممر ملاحي عالمي فقط ، وإنما على تحويل مصر  إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت .وان مصر  قامت خلال السنوات الأخيرة بتنفيذ برنامج شامل لتطوير منظومة النقل، و إنشاء منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط كما  شرعت في تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتجسيد رؤية مصر في الربط الإقليمي والدولي المتكامل، وجعلها منصة لوجستية للربط مع دول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا ، وصولاً إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية، وتعزيز انسياب حركة التجارة العالمية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزي
مضيفا أنه  بفضل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد واستثنائي يتوسط أهم مسارات التجارة العالمية، ويربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا ،، وبإستغلال الممرات اللوجيستية الدولية المتكاملة المصرية سيتم نقل التجارة البينية بين أوروبا ودول الخليج العربي عبر مصر من خلال الممرين الرئيسين للتجارة العربية وهما (ممر التجارة العربى الشمالى  والذى يربط بين أوروبا و دول الشام (الأردن والعراق وسوريا) من خلال الممرات اللوجيستية الدولية المتكاملة وعلى رأسها ممر ( العريش / طابا ) و عبر أسطول شركة الجسر العربى للملاحة - وممر التجارة العربى الجنوبى : والذى يربط أوروبا وكافة دول الخليج العربى عبر مصر و من خلال الممرات اللوجيستية الدولية المتكاملة حتى ميناء سفاجا ومنه إلى ميناء نيوم ( ضبا سابقا) بالمملكة العربية السعودية عبر أساطيل الشركات المصرية الوطنية ، ومن ثم إلى باقى دول الخليج فضلاً عن التكامل مع الممرات الدولية الأخرى مثل الممر التجارى الهند / الخليج / أوروبا / أمريكا ( IMEC ) ، مبادرة الحزام والطريق الصينية ، طريق التنمية عبر الشراكات الإستراتيجية مع الخطوط الملاحية الكبيرة
كما يجري تطوير الموانئ المصرية وفق مفهوم الموانئ الذكية متعددة الأنشطة، كما أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بتوطين الصناعات والخدمات البحرية، وتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية المشغلة للموانئ والخطوط الملاحية، كما تعمل مصر على تعميق التكامل مع محيطها الإقليمي، عبر الممرات اللوجستية التي تربطها بدول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا، 
وفيما يتعلق بالاستراتيجيات التي تتبناها مصر للتغلب على هذه التحديات وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي وقناة السويس اشار الوزير  الى ان مصر قد اختارت أن تتعامل مع هذه التحديات بمنهج استباقي، يقوم على الاستثمار طويل الأجل، وليس على الحلول المؤقتة .فبالإضافة إلي تنفيذ الممرات اللوجستية الدولية التنموية المتكاملة ، تقوم وزارة النقل المصرية بتنفيذ خطة شاملة لتحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية متكاملة وانه إنطلاقًا من موقع مصر الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات العالم ، ويخدم حركة التجارة العالمية والإقليمية بما ينعكس بصورة مباشرة على تنافسية الاقتصاد المصري.فقد تم التخطيط  لتطوير صناعة النقل البحرى من خلال تطوير الموانئ المصرية و تطوير الأسطول البحري ودعم التحول نحو النقل البحري الأخضر ، و إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية،
بالإضافة إلي إعادة هيكلة قطاع النقل البحري المصري من خلال تطوير وتعديل التشريعات المنظمة للعمل داخل المجتمع المينائى وإدخال نظم التحول الرقمى و كان من نتاج هذه الجهود تحقيق عدد من الأرقام القياسية للموانئ البحرية المصرية في التصنيفات العالمية لافتا الى ان رؤيتنا تتمثل في أن تصبح مصر ليس فقط ممراً رئيسياً للتجارة العالمية، وإنما شريكاً أساسياً في إعادة صياغة مستقبل النقل البحري وسلاسل الإمداد الدولية See less

وزير النقل كامل الوزير مهندس كامل الوزير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر الآن

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

كأس العالم

تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16

امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

جدول الثانوية العامة 2026| بدء امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين غداً

تحت السن

تعرف على عدد حلقات مسلسل تحت السن .. وموعد طرح الجديدة

طقس شديد الحرارة

موجة حر جديدة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. والحرارة المحسوسة التحدي الأكبر

ترشيحاتنا

مشادة إبراهيم حسن مع فرد أمن أمريكي

كواليس مشادة إبراهيم حسن مع فرد أمن أمريكي.. ماذا حدث داخل فندق منتخب مصر؟

محمد صلاح

صلاح يصنع التاريخ.. الصحف الأسبانية تسلط الضوء علي مباراة منتخب مصر وأستراليا

خالد الغندور

الغندور يساند منتخب مصر: يارب ننبسط النهاردة

بالصور

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد