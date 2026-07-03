إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص أمام قرية الطويرات بقنا





أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص صغيرة أمام قرية الطويرات التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص صغيرة أمام قرية الطويرات التابعة لمركز قنا، نتج عنه عدد من الإصابات.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

