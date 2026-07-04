نشرة المرأة والمنوعات | جفاف العين المستمر مرتبط بأمراض مناعية.. سر ارتفاع الإصابة بسرطان المعدة بين الشباب

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

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