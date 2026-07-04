برلماني: "الأوكتاجون" صرح عسكري وتكنولوجي عملاق يرسخ مكانة مصر الإقليمية والدولية

أشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالافتتاح الرسمي لمقر القيادة الإستراتيجية الجديد للدولة المصرية "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذا الصرح العسكري العملاق يمثل نقلة نوعية كبرى في تاريخ العسكرية المصرية الحديثة، ويعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء دولة قوية وقادرة.

وقال عبد النبي، في تصريح صحفي له اليوم السبت، إن "الأوكتاجون" ليس مجرد مقر إداري جديد لوزارة الدفاع، بل هو مركز سيطرة موحد ومنظومة أمنية وإستراتيجية متكاملة تدار بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرار وإدارة الأزمات بكفاءة واحترافية غير مسبوقة، ويضمن ربط كافة مؤسسات الدولة السيادية.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن هذا الإنجاز الفريد، الذي يُعد من أكبر مقرات القيادة الدفاعية على مستوى العالم بمساحته وفلسفته الهندسية المستوحاة من الحضارة المصرية، يتواكب مع الطفرة الهائلة التي تشهدها القوات المسلحة المصرية، وهو ما تجسد عمليًا في الحفاظ على ريادتها وتصدرها كأقوى جيش في القارة الأفريقية والعالم العربي، واحتلاله المركز الأول عربيا وأفريقيا وفقًا لتصنيفات عام 2026.

العاصمة الإدارية قلب الجمهورية الجديدة النابض بالتنمية والأمن والاستقرار

واختتم النائب تصريحه بتقديم التهنئة للقيادة السياسية، ولرجال القوات المسلحة البواسل، وللشعب المصري العظيم، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تثبت يومًا بعد يوم أنها قلب الجمهورية الجديدة النابض بالتنمية والأمن والاستقرار، وأن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل تصنع فيه مجدها بأيدي أبنائها المخلصين .

