ظاهرة النينيو.. إندونيسيا تحث الحكومات الإقليمية على الاستعداد لأزمة مياه محتملة

حثت الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث، اليوم السبت، الحكومات الإقليمية في جميع أنحاء البلاد على الاستعداد لأزمة محتملة في إمدادات المياه النظيفة، حيث يُتوقع أن يستمر موسم الجفاف القادم — الذي تفاقم بسبب ظاهرة "النينيو" — لمدة تصل إلى 11 شهراً.

وقال رئيس الوكالة سوهاريانتو، حسبما أوردت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية، إن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار بشكل كبير، الناجمين عن ظاهرة "النينيو" المناخية الاستثنائية، قد يؤديان إلى اضطراب شديد في إمدادات المياه النظيفة في أجزاء عديدة من البلاد.

واستجابةً لهذا التهديد المحتمل، دعا سوهاريانتو جميع إدارات المقاطعات والبلديات إلى القيام فوراً بتحديد ورسم خرائط للمناطق المعرضة للجفاف.

وأشار إلى أن إدارة مدينة ماجيلانج، التي تقع في مقاطعة جاوة الوسطى بإندونيسيا، قد بدأت بالفعل في رسم خرائط لمنطقة تلال مينوريه، التي لطالما كانت معرضة للجفاف على مر التاريخ.

وأكد سوهاريانتو أن النتائج المستخلصة من هذه التقييمات الإقليمية ستشكل أساسًا لاستراتيجية الحكومة الشاملة للتخفيف من آثار الجفاف في أنحاء البلاد.

ودعماً لجهود التخفيف من آثار الجفاف في إندونيسيا، أعربت الحكومة عن استعدادها لتقديم المساعدة المالية من خلال آلية التمويل الطارئ التابعة للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث