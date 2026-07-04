الأرصاد الإسبانية تحذر من استمرار موجة حر شديدة..وتحذيرات برتقالية في 9 مناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية من استمرار موجة حر شديدة تضرب البلاد، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 42 درجة مئوية في عدد من المناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أصدرت تحذيرات برتقالية في تسع مناطق وسط مخاوف من تأثيرات الطقس الحار.

وأبقت الهيئة تحذيرها الخاص من موجة الحر، وهو الثاني منذ بداية فصل الصيف، ساري المفعول، مشيرة ـ في بيان رسمي ـ إلى أن أعلى درجات الحرارة ستُسجل في مناطق الأندلس وإكستريمادورا ووادي تاجة، حيث يُتوقع أن تقترب الحرارة من 42 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة في أجزاء واسعة من البلاد.

ويسري مستوى التحذير البرتقالي، الذي يشير إلى خطر كبير، اليوم في الأندلس وإكستريمادورا و كاستيا لا مانتشا وكتالونيا وجاليسيا ومدريد.. أما في أراجون وليون ومنطقة بلنسية، فيبقى التحذير أصفر، مما يشير إلى مستوى خطر أقل.

وفي إكستريمادورا، يشمل التحذير البرتقالي المنطقة بأكملها، مع توقعات بأن تتراوح درجات الحرارة حول 40 درجة مئوية في معظم أراضيها، ومن المتوقع وضع مماثل في وادي تاجة في كاستيا لا مانتشا، حيث من المتوقع أيضا أن تقترب درجات الحرارة القصوى من هذا الرقم.

وفي الأندلس، ستكون المناطق الأكثر تضررا سلسلة جبال سييرا مورينا ومنطقة كوندادو، وسهول قرطبة وإشبيلية، ومنطقة أنديفالو وساحل هويلفا، حيث قد تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 42 درجة مئوية خلال ساعات ذروة الحر.

وعلى الرغم من أن النمط المعتاد يُشير إلى أن أشد موجات الحر تتركز في جنوب وداخل شبه الجزيرة، إلا أن جاليسيا هذه المرة تُصنف أيضا ضمن المناطق التي تخضع لتحذير برتقالي، وقد تصل درجة الحرارة في أورينسي الداخلية إلى 39 درجة مئوية، بينما من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في رياش بايكساس في بونتيفيدرا وجنوب غرب لا كورونيا حول 37 درجة مئوية.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تحذيراً خاصاً من موجة حر شديدة بعد ارتفاع مطرد في درجات الحرارة بدأ مع بداية الأسبوع، وتتوقع أن تستمر هذه الموجة حتى يوم الثلاثاء المقبل على الأقل.

وتؤكد السلطات الصحية مجددا على النصائح المعتادة لمثل هذه الحالات: تجنب ممارسة الرياضة والتعرض المباشر لآشعة الشمس في منتصف النهار، وشرب كميات كافية من الماء، وإيلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة.