شون وصوامع البحيرة تستقبل 412 ألف طن قمح

قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن المحافظة تواصل المتابعة اليومية لمنظومة توريد القمح المحلي، مع توفير جميع التيسيرات للمزارعين وضمان انتظام أعمال الاستلام بكفاءة وسرعة.

وأشارت إلى أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم استلامها حتى صباح اليوم تجاوزت 412 ألف طن، في مؤشر يعكس نجاح منظومة التوريد بالمحافظة، وارتفاع معدلات الإقبال من المزارعين، بفضل ما وفرته الدولة من حوافز وتسهيلات، إلى جانب الجاهزية الكاملة لمواقع الاستلام.

وأضافت محافظ البحيرة أن المحافظة خصصت 44 موقعًا تخزينيًا تضم صوامع وشونًا مطورة ومراكز تجميع، جُهزت وفق أحدث الاشتراطات الفنية للحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة أعمال التوريد والتعامل الفوري مع أي معوقات.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الدولة تواصل دعم مزارعي القمح، من خلال تحديد سعر توريد الأردب ليصل إلى 2500 جنيه وفقًا لدرجة النقاوة، مع صرف المستحقات خلال 48 ساعة، بما يشجع المزارعين على زيادة معدلات التوريد ودعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.