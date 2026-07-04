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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

Toy Story 5 يواصل نجاحه.. يتصدر الأفلام الأكثر شعبية عالميًا ويحقق 745 مليون دولار

فيلم toy story 5
فيلم toy story 5
تقى الجيزاوي

واصل فيلم الأنيميشن Toy Story 5 تحقيق نجاحات لافتة، بعدما تصدر قائمة أكثر 10 أفلام شعبية على منصة Letterboxd خلال الأسبوع الجاري، متفوقًا على أحدث الإصدارات السينمائية، في مؤشر جديد على الإقبال الكبير الذي يحظى به بين جمهور السينما حول العالم.


ويأتي هذا النجاح بالتزامن مع الأداء القوي للفيلم في شباك التذاكر العالمي، إذ بلغت إيراداته أكثر من 745 مليون دولار، بعدما افتتح عروضه بإيرادات وصلت إلى 312 مليون دولار، ليحقق ثاني أكبر افتتاحية في تاريخ استوديو Pixar بعد Inside Out 2.

ولم يقتصر نجاح الفيلم على الإيرادات، إذ حظي أيضًا بإشادات نقدية واسعة، حيث حصل على تقييم 95% على موقع Rotten Tomatoes، كما نال تقييم A من جمهور CinemaScore.

وأشاد عدد من النقاد بالفيلم، مؤكدين أنه نجح في الحفاظ على روح السلسلة، مع تقديم قصة جديدة تناقش تأثير التكنولوجيا على الأطفال، وأهمية الخيال واللعب، إلى جانب تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية في الأحداث.

فيلم الأنيميشن Toy Story 5

و تدور قصة الفيلم حول محاولة الشخصيات الكلاسيكية التأقلم مع التغيرات التي طرأت على عالم الطفولة، حيث تصبح التكنولوجيا تهديدًا مباشرًا لجوهر اللعب القائم على الخيال، حيث يعود الأبطال المحبوبون "باز"، و"وودي"، و"جيسي" في مغامرة جديدة ومليئة بالتحديات، بعد أن يتعرّفوا على اهتمام الأطفال المعاصرين بالإلكترونيات أكثر من الألعاب التقليدية، ويجد الثلاثي أنفسهم في اختبار صعب للحفاظ على مكانة اللعب في عالمٍ باتت تسيطر عليه التكنولوجيا، يسعى الأبطال لإنقاذ قيم الصداقة والمرح في مواجهة عالم رقمي لا يرحم.

Toy Story 5 منصة Letterboxd فيلم الأنيميشن Toy Story 5

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