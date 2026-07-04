ستارمر: قرار التنحي كان شخصيًا.. وأدعو رئيس الوزراء القادم إلى إعطاء الأولوية للدبلوماسية

وصف رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر قراره بالتنحي عن منصبه بأنه "شخصي للغاية"، مؤكدًا أن اتخاذه لم يكن سهلًا.

وقال ستارمر - في أول مقابلة له منذ إعلان استقالته الشهر الماضي، بحسب ما نقلت "يويونيوز" - "أمضيت وقتًا في التفكير فيما هو الأفضل لي وللبلاد وللحكومة، قبل أن أحسم قرار التنحي".

ووجّه ستارمر، الذي سيواصل تصريف الأعمال حتى يختار حزب العمال زعيمًا جديدًا، رسالة إلى خليفته المرجح النائب المنتخب حديثًا والعمدة السابق لمانشستر الكبرى آندي بورنهام، مؤكدًا أن رئيس الوزراء المقبل لن يتمكن من تقليص الوقت المخصص للدبلوماسية والشؤون الدولية، مشيرًا إلى أن الحربين في أوكرانيا وإيران كان لهما تأثيرا مباشرا في ارتفاع تكاليف المعيشة ومستويات دخل الأسر البريطانية.

وفي المقابل، يركز بورنهام في حملته لقيادة حزب العمال على القضايا الداخلية، متعهدًا بإنهاء سياسات اقتصاد "تساقط المنافع" والنهج النيوليبرالي، معتبرًا أن الحزب أمام "فرصته الأخيرة لإحداث التغيير" وبناء سياسة جديدة قائمة على الوحدة والأمل.