مستقبل وطن: افتتاح الأوكتاجون محطة تاريخية في مسيرة بناء مصر الحديثة

أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن افتتاح وتدشين مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية «الأوكتاجون» في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة، ويعكس حجم التطور الذي شهدته مؤسسات الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وقال ”عبد السميع“، في بيان، اليوم، إن تدشين هذا الصرح الاستراتيجي العملاق لا يُعد مجرد افتتاح لمقر إداري أو عسكري، وإنما هو رسالة واضحة تؤكد أن مصر تمتلك رؤية متكاملة لبناء مؤسساتها على أحدث النظم العالمية، بما يعزز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية، ويواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

تنفيذ مشروعات قومية غير مسبوقة

وأضاف أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في إعادة صياغة مفهوم بناء الدولة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية غير مسبوقة، كان في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، التي أصبحت نموذجًا للتخطيط الحضاري والإدارة الذكية، ويأتي مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية «الأوكتاجون» ليكون أحد أبرز معالمها وأكثرها أهمية على المستويين الاستراتيجي والمؤسسي.

وأوضح أن هذا المشروع العملاق يعكس إدراك الدولة لأهمية تطوير منظومة القيادة والسيطرة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما يسهم في تعزيز الأمن القومي المصري وحماية مقدرات الوطن في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وأشار إلى أن ما تحقق في قطاع البنية التحتية خلال السنوات الماضية، سواء في إنشاء المدن الجديدة أو تطوير شبكات الطرق أو تحديث المؤسسات السيادية، يؤكد أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى، تستهدف بناء جمهورية جديدة تقوم على الكفاءة والتكنولوجيا والتخطيط العلمي، وليس على الحلول المؤقتة.

وأكد ”عبد السميع“ أن افتتاح «الأوكتاجون» يحمل كذلك رسالة طمأنة للمواطن المصري، مفادها أن الدولة تواصل الاستثمار في قدراتها المؤسسية والعسكرية والإدارية، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار، ويهيئ البيئة المناسبة لاستكمال خطط التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن القوات المسلحة المصرية أثبتت عبر تاريخها أنها الدرع الحامي للوطن، وأن تطوير بنيتها التنظيمية والقيادية يعكس حرص الدولة على امتلاك أحدث وسائل الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، بما يتناسب مع مكانة مصر الإقليمية والدولية ودورها المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وشدد على أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت شاهدًا حيًا على حجم الإنجاز الذي تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تضم مشروعات عملاقة تمثل نقلة حضارية غير مسبوقة، ويأتي «الأوكتاجون» ليعزز من مكانة العاصمة باعتبارها مركزًا لإدارة الدولة المصرية وفق أحدث المعايير العالمية.

وقال إن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية يعكس ثقة القيادة السياسية في المستقبل، وإيمانها بأهمية بناء مؤسسات قوية وحديثة قادرة على حماية الوطن ودعم مسيرة التنمية الشاملة، مشددًا على أن هذه الإنجازات ستظل علامة فارقة في تاريخ الجمهورية الجديدة، ودليلًا على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كقوة إقليمية ودولة تمتلك مؤسسات عصرية تليق بتاريخها وحاضرها وطموحات شعبها.