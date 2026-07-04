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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ريمون ناجي: توجيهات الرئيس بشأن الحياة الحزبية والإعلام تؤسس لمرحلة جديدة من المسؤولية الوطنية

ريمون ناجي
ريمون ناجي
حسن رضوان

أكد الكاتب الصحفي ريمون ناجي، رئيس المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة حملت رسائل سياسية ووطنية بالغة الأهمية، عكست رؤية قيادة تدرك أن أمن الدولة لا يقتصر على حماية الحدود، وإنما يمتد إلى بناء المعرفة الوطنية، وتعزيز المشاركة السياسية، وترسيخ الحوار المسؤول علي مسافة واحده من الجميع.

وقال ناجي، إن توجيه الرئيس بتنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية يمثل تحولًا مهمًا في مسار العمل العام، ويؤكد ان فخامة الرئيس وضع اولوية الإصلاح بالداخل نصب أعين كافة المسؤولين ؛ ويضع على عاتق الأحزاب مسؤولية الانتقال من العمل الموسمي إلى بناء مدارس سياسية حقيقية قادرة على إعداد قيادات تمتلك الفكر والخبرة والقدرة على خدمة المجتمع.

 فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي

وأضاف أن دعوة الرئيس إلى فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي، وعقد مؤتمر سنوي لتقييم أوضاع الإعلام المصري، تؤكد أن الدولة تنظر إلى الإعلام باعتباره شريكًا في بناء الوعي الوطني، وترسيخ الحقائق، ومواجهة الشائعات، بعيدًا عن الاستقطاب أو الإثارة.

وأشار إلى أن الربط الذي قدمه السيد الرئيس بين استكمال الإصلاح الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومكافحة الفساد، وتطوير التعليم، يعكس رؤية شاملة تعتبر الإنسان المصري محور التنمية وغايتها.

وأوضح رئيس المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار،  أن استدعاء الرئيس لتجربة الثلاثين من يونيو لم يكن استدعاءً للماضي، بل تأكيدًا على أن الحفاظ على الدولة الوطنية يظل مسؤولية مستمرة، وأن ما تحقق من استقرار وتنمية يجب أن يكون حافزًا لمزيد من العمل والإنتاج وتعميق الاصطفاف الوطني.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب خطابًا سياسيًا، وأحزابًا أكثر حضورًا في الشارع، وإعلامًا أكثر مهنية، ومجتمعًا أكثر وعيًا، حتى تواصل مصر مسيرتها بثقة نحو مستقبل يليق بتاريخها ومكانتها الإقليمية والدولية.

المصريين الأحرار الرئيس عبد الفتاح السيسي المشاركة السياسية

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